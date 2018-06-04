شاهد.. الرئيس الفلبيني يطلب قبلة على الشفاه من فتاة
الرئيس الفلبيني يطلب قبلة على الشفاه من فتاة
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و20 دقيقة.
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أثار الرئيس الفلبيني، ريدريغو دوتيرتي، غضب الكثيرين بعدما قبّل امرأة على شفتيها خلال لقائه بالجالية الفلبينية في كوريا الجنوبية.
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