شاهد.. الرئيس الفلبيني يطلب قبلة على الشفاه من فتاة

الرئيس الفلبيني يطلب قبلة على الشفاه من فتاة

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و20 دقيقة.
الفلبين
1:23

أثار الرئيس الفلبيني، ريدريغو دوتيرتي، غضب الكثيرين بعدما قبّل امرأة على شفتيها خلال لقائه بالجالية الفلبينية في كوريا الجنوبية.

الفلبين