الشيخ حمزة يوسف.. أسس جامعة للمسلمين بأمريكا

الشيخ حمزة يوسف.. أسس جامعة للمسلمين بأمريكا

رمضانيات
آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
أمريكاالتعليمالإسلامرمضان
1:39

شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."

(CNN)-- الشيخ حمزة يوسف، الشريك المؤسس لكلية الزيتونة، يتحدث عن ردة فعل طلابه عندما جاء مسؤولون لتقييم المؤسسة التعليمية. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."

أمريكاالتعليمالإسلامرمضان