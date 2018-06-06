الشيخ حمزة يوسف.. أسس جامعة للمسلمين بأمريكا

(CNN)-- الشيخ حمزة يوسف، الشريك المؤسس لكلية الزيتونة، يتحدث عن ردة فعل طلابه عندما جاء مسؤولون لتقييم المؤسسة التعليمية. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."