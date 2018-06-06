(CNN)-- الشيخ حمزة يوسف، الشريك المؤسس لكلية الزيتونة، يتحدث عن ردة فعل طلابه عندما جاء مسؤولون لتقييم المؤسسة التعليمية. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."
الشيخ حمزة يوسف.. أسس جامعة للمسلمين بأمريكا
الشيخ حمزة يوسف.. أسس جامعة للمسلمين بأمريكا
رمضانيات
آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
1:39
شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.