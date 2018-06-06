علب الفاصولياء.. "سلاح" الشرطة الأمريكية الجديد

(CNN)-- في فلوريدا، استجابت شرطة المقاطعة لحادثة في متجر محلي، رجل يزعم أنه مسلح وخطير، ويهدد الموظفين، لكن عناصر الشرطة استخدموا القوة غير المميتة إذ قام شرطي بالتقاط علب من الفاصوليا ورميها عليه!