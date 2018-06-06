علب الفاصولياء.. "سلاح" الشرطة الأمريكية الجديد

علب الفاصولياء.. "سلاح" الشرطة الجديد

منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و26 دقيقة.
أمريكاالشرطة الأمريكيةغرائب
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في فلوريدا، استجابت شرطة المقاطعة لحادثة في متجر محلي، رجل يزعم أنه مسلح وخطير، ويهدد الموظفين.

(CNN)-- في فلوريدا، استجابت شرطة المقاطعة لحادثة في متجر محلي، رجل يزعم أنه مسلح وخطير، ويهدد الموظفين، لكن عناصر الشرطة استخدموا القوة غير المميتة إذ قام شرطي بالتقاط علب من الفاصوليا ورميها عليه!

أمريكاالشرطة الأمريكيةغرائب