شاهد.. هنا ستنعقد القمة بين ترامب وكيم جونغ أون

(CNN)-- ذكرت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية استقرتا على مكان لعقد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وسيجتمع ترامب وكيم لأول مرة في فندق كابيلا في جزيرة سنتوسا في سنغافورة في 12 يونيو القادم، كما أعلنت ساندرز في تغريدتها على تويتر.