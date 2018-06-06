شاهد.. هنا ستنعقد القمة بين ترامب وكيم جونغ أون

هنا ستنعقد القمة بين ترامب وكيم جونغ أون

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و51 دقيقة.
دونالد ترامبكيم جونغ أونأمريكاكوريا الشماليةسنغافورة
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اجتمعت وفود من البلدين أربع مرات في الأسبوع الماضي في فندق كابيلا لتوفير الخدمات اللوجستية للقمة.

(CNN)-- ذكرت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية استقرتا على مكان لعقد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وسيجتمع ترامب وكيم لأول مرة في فندق كابيلا في جزيرة سنتوسا في سنغافورة في 12 يونيو القادم، كما أعلنت ساندرز في تغريدتها على تويتر.

دونالد ترامبكيم جونغ أونأمريكاكوريا الشماليةسنغافورة