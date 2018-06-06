(CNN)-- ذكرت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية استقرتا على مكان لعقد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وسيجتمع ترامب وكيم لأول مرة في فندق كابيلا في جزيرة سنتوسا في سنغافورة في 12 يونيو القادم، كما أعلنت ساندرز في تغريدتها على تويتر.
شاهد.. هنا ستنعقد القمة بين ترامب وكيم جونغ أون
هنا ستنعقد القمة بين ترامب وكيم جونغ أون
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آخر تحديث منذ ساعة و51 دقيقة.
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اجتمعت وفود من البلدين أربع مرات في الأسبوع الماضي في فندق كابيلا لتوفير الخدمات اللوجستية للقمة.
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