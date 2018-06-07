مشاهد مرعبة من بركان غواتيمالا.. قبل وبعد الكارثة

مشاهد مرعبة من بركان غواتيمالا

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و25 دقيقة.
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ثوران البركان تسبب في سقوط عشرات الضحايا والمفقودين

دفن ثوران بركان "فويغو" في غواتيمالا، العديد من المنازل تحت طبقات من الحمم المنصهرة والطين، تاركا للسكان القليل من الوقت للمغادرة، حيث تسبب  ثوران البركان الذي يعد الأكبر منذ عقود في سقوط عشرات الضحايا والمفقودين.

 