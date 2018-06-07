مشهد من الجحيم.. رماد بركاني يطارد السكان في غواتيمالا

في الوقت الذي كان فيه عمال الإنقاذ يحاولون البحث عن ناجين أو قتلى في المنطقة التي اجتاحتها الحمم بسبب ثوران بركان غواتيمالا، فاجأت سحب ضخمة من الرماد البركاني العديد من السكان الذين كانوا يحاولون الهرب من المنطقة المنكوبة.
يظهر هذا الفيديو حالة الرعب التي عاشها عمال الإنقاذ بينما كانوا يحاولون البحث عن ناجين أو قتلى في المنطقة التي اجتاحتها الحمم بسبب ثوران بركان غواتيمالا.
في الوقت الذي كان فيه عمال الإنقاذ يحاولون البحث عن ناجين أو قتلى في المنطقة التي اجتاحتها الحمم بسبب ثوران بركان غواتيمالا، فاجأت سحب ضخمة من الرماد البركاني العديد من السكان الذين كانوا يحاولون الهرب من المنطقة المنكوبة.
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