روسيا تسهل إجراءات الحصول على الجنسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- قدمت الحكومة الروسية، إلى مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، مشروع قانون يقترح إدخال تعديلات على قانون منح الجنسية الروسية للأجانب المقيمين داخل الدولة، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

ويقترح مشروع القانون الجديد، تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لأغراض إنسانية، لفئات معينة من المواطنين الأجانب والأشخاص الذين ليس لديهم جنسية.

ووفقا لمشروع القانون، فإن الإجراءات المبسطة ستكون للمواطنين الذين يعيشون في البلدان التي فيها مشاكل اجتماعية أوسياسية أواقتصادية، حيث تجري صراعات مسلحة.

ويعتقد واضعو مشروع القانون أن التعديلات ستسهل للمواطنين الذين يعيشون في الخارج الانتقال إلى روسيا وسوف تساعد على حماية حقوقهم بفعالية أكبر.

وتشير الوثيقة إلى أن شرط وجود إقامة لدى الراغبين بالحصول على الجنسية يعتبر عائقا أمام استلام الجواز الروسي، وقد تأكد هذا الأمر من تجربة المواطنين الأوكرانيين الذين وصلوا بشكل عاجل إلى روسيا.

وقال رئيس لجنة تطوير المجتمع المدني في مجلس الدوما، سيرغي غافريلوف "هذه إشارة واضحة للمواطنين بأننا سعداء بأن نراهم في بلدهم، كما أننا نرحب بمساهمتهم في الاقتصاد".

يذكر أنه في الوقت الحالي يمكن للمستثمرين الحصول على الجنسية الروسية، من خلال إجراءات مبسطة، مقابل استثمار مبلغ معين من المال، حيث ينص القانون الحالي على حد أدنى لمبلغ الاستثمار يصل إلى 10 مليون روبل (174 ألف دولار).