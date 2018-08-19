نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ستيف كوك، الخبير بالشؤون التركية، إن أنقرة تشهد أزمتين مختلفتين، لافتا إلى أن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية "على وشك الانتهاء" على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة لكوك مع الزميل فريد زكريا لبرنامج GPS على CNN، حيث قال: "في العديد من الأمور، تظهر العلاقات الامريكية التركية على أنها على شفى النهائية، فالدولتان لهما مصالح استراتيجية مختلفة وأولويات مختلفة بالإضافة إلى أهداف مختلفة، الاتراك قاموا بتطوير علاقاتهم مع الروس وعقدوا الحرب التي تخوضها واشنطن ضد تنظيم داعش في سوريا، وفي الحقيقة قاموا بمساعدة إيران علة تفادي العقوبات التي كانت تهدف إلى وقف محاولات إيران لتطوير برنامجها النووي."

وتابع قائلا: "في تركيا الآن أزمتان منفصلتان، أزمة الليرة التركية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأزمة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية.. تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أعطت الفرصة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان فرصة لإلقاء اللوم على أمريكا وتحميلها مسؤولية ما يمر به الاقتصاد التركي."