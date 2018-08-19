وزير دفاع إيران: سنكشف عن مقاتلة جديدة الأسبوع الجاري

ما هي حقائق الاقتصاد الإيراني التي لا يراها الشعب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أمير حاتمي، وزير الدفاع الإيراني، إن بلاده بصدد الكشف عن طائرة مقاتلة جديدة، خلال اليوم الوطني للصناعات الدفاعية، الذي سيجري في الـ22 من أغسطس/ اب الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حاتمي خلال مقابلة تلفزيونية، السبت، ونقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، حيث قال: "سيتمكن الناس من مشاهدتها وتفحص طيرانها حينها"، لافتا إلى أن "تطوير القدرات الصاروخية سيظل في مقدمة أولويات إيران".

وأردف الوزير الإيراني بالقول عن بلاده لا تسعى للحصول على أسلحة دمار شامل أو أسلحة نووية، وتسعى للسلام، حيث قال: "لن نسعى للحصول على أسلحة نووية ولكننا لن نسمح لهم (اعدائنا) بخرق مصالحنا، نحن نسعى للسلام".