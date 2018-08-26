إيران: قتيلان و241 مصابا بزلزال ضرب غرب البلاد فجر الأحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات الإيرانية، مقتل شخصين وإصابة 241 شخصا بجروح إثر زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة "تازه آباد" غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان صائب مدرسي، مدير دائرة الطوارئ في جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية، قوله: "معظم هؤلاء المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، وأن ستة اشخاص تم نقلهم الي المراكز العلاجية في كرمانشاه".

وعن الوفيات أوضح مدرسي أنهما "امرأة حامل في اسلام اباد غرب ورجل مسن في ثلاث باباجاني",

ووفقا لتقرير الوكالة الإيرانية فإن الزلزال ضرب على عمق 8 كيلومترات من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.63 درجة والطول الشرقي 46.22 درجة، لافتة إلى أن مدينة ثلاث باباجاني تقع على بعد 136 كيلومترا شمال غرب كرمانشاه و يقطنها 38 الف نسمة.