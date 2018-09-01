حدث في 1 سبتمبر.. بدء الحرب العالمية الثانية وانقلاب القذافي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في 1 سبتمبر/ أيلول، كان العالم على موعد مع حدث غير مسار التاريخ في العالم، الحرب العالمية الثانية، التي بدأت بهجوم ألمانيا بقيادة أدولف هتلر على بولندا، عام 1939.
وفي العالم العرب، كان من أبرز الأحداث التي شهدها هذا اليوم هو الانقلاب العسكري الذي شهدته ليبيا بقيادة العقيد معمر القذافي على الملك محمد إدريس السنوسي، في عام 1969، ليستولي القذافي على السلطة لمدة 42 عاما.
وفيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في 1 سبتمبر:
- 1939
ألمانيا تهاجم بولندا وتشعل فتيل الحرب العالمية الثانية
- 1969
معمر القذافي يقوم بانقلاب عسكري على الملك محمد إدريس السنوسي ويستولي على السلطة
- 1985
العثور على حطام سفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي بعد 73 سنة من غرقها
- 2004
متمردون شيشان يحتجزون أكثر من 1200 طالب داخل مدرسة في بيسلان بروسيا
- 2010
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