حدث في 1 سبتمبر.. بدء الحرب العالمية الثانية وانقلاب القذافي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في 1 سبتمبر/ أيلول، كان العالم على موعد مع حدث غير مسار التاريخ في العالم، الحرب العالمية الثانية، التي بدأت بهجوم ألمانيا بقيادة أدولف هتلر على بولندا، عام 1939.

وفي العالم العرب، كان من أبرز الأحداث التي شهدها هذا اليوم هو الانقلاب العسكري الذي شهدته ليبيا بقيادة العقيد معمر القذافي على الملك محمد إدريس السنوسي، في عام 1969، ليستولي القذافي على السلطة لمدة 42 عاما.

وفيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في 1 سبتمبر:

1939

ألمانيا تهاجم بولندا وتشعل فتيل الحرب العالمية الثانية

1969

معمر القذافي يقوم بانقلاب عسكري على الملك محمد إدريس السنوسي ويستولي على السلطة

1985

العثور على حطام سفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي بعد 73 سنة من غرقها

2004

متمردون شيشان يحتجزون أكثر من 1200 طالب داخل مدرسة في بيسلان بروسيا

2010

بدء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد سنوات من انقطاعها بحضور زعماء أمريكا ومصر والأردن في الولايات المتحدة