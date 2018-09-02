حدث في 2 سبتمبر.. استسلام اليابان وغرق الطفل السوري آلان

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نشر الأحد ، 02 سبتمبر / ايلول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في 2 سبتمبر/ أيلول، وقعت اليابان وثيقة إعلان استسلامها لقوات الحلفاء على متن سفن حربية أمريكية عام 1945 مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفي اليوم نفسه أعلن هو تشي منه استقلال فيتنام من الاحتلال الفرنسي والغزو الياباني.

وفيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في 2 سبتمبر:

1945

اليابان توقع إعلان استسلامها لقوات الحلفاء مع انتهاء الحرب العالمية الثانية

1945

هو تشي منه يعلن استقلال فيتنام عن فرنسا

1966

ميلاد سلمى حايك الممثلة المكسيكية ذات الأصل اللبناني

2007

الجيش اللبناني يسيطر على مخيم نهر البارد بعد القضاء على تنظيم "فتح الإسلام"

2015

العثور على جثة الطفل السوري آلان الكردي على شاطئ تركيا بعد غرق مركب لاجئين