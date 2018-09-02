حدث في 2 سبتمبر.. استسلام اليابان وغرق الطفل السوري آلان
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في 2 سبتمبر/ أيلول، وقعت اليابان وثيقة إعلان استسلامها لقوات الحلفاء على متن سفن حربية أمريكية عام 1945 مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفي اليوم نفسه أعلن هو تشي منه استقلال فيتنام من الاحتلال الفرنسي والغزو الياباني.
وفيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التاريخية في 2 سبتمبر:
- 1945
اليابان توقع إعلان استسلامها لقوات الحلفاء مع انتهاء الحرب العالمية الثانية
- 1945
هو تشي منه يعلن استقلال فيتنام عن فرنسا
- 1966
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- 2007
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- 2015
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