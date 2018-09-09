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نشر الأحد ، 09 سبتمبر / ايلول 2018

حدث في 9 سبتمبر.. افتتاح مترو دبي وإطلاق اسم "واشنطن" على عاصمة أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 9 سبتمبر/أيلول تم افتتاح المترو في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأطلق اسم "واشنطن" على العاصمة الأمريكية نسبة للرئيس الأمريكي جورج واشنطن، فيما يلي تسلسل الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

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معركة كربافا، حيث انتصر العثمانيون انتصارًا ساحقًا على الكروات.

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إطلاق اسم الرئيس جورج واشنطن رسميًا على العاصمة الأمريكية.

1940

الطائرات الحربية الإيطالية تقصف مستعمرة تل أبيب اليهودية في فلسطين إبان الحرب العالمية الثانية وتقتل 117 شخصا.

1976

انضمام فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني.

2009

حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يفتتح مترو دبي أول مترو في منطقة الخليج العربي.

2015

الملكة إليزابيث الثانية تحطم رقماً قياسياً في اعتلاء عرش بريطانيا وذلك لمدة 63 سنة و7 أشهر و3 أيام.

2016

كوريا الشمالية تجري تجربتها النووية الخامسة، التي اعتبرت الأكبر حتى هذا التاريخ.