بومبيو يشيد بقمة كيم ومون ويكشف عن تطورات المفاوضات: ناجحة

(CNN)-- أشاد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بالقمة التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس كوري الجنوبية مون جاي- إن، الأربعاء، في بيونغ يانغ.

وقال بومبيو، في بيانه: "تهنئ الولايات المتحدة الرئيس مون جاي، والرئيس كيم جونغ أون على النتائج الناجحة لاجتماعهما في بيونغ يانغ"، معلنا ترحيب بلاده بتأكيد الطرفين على البيان المشترك لسنغافورة بشأن نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك التفكيك الدائم لجميع المرافق في يونغبيون في وجود مفتشي الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما رحب بومبيو بقرار كيم بإكمال التفكيك المعلن عنه سابقا لموقع تونغتشانغ - ري في وجود مفتشين أمريكيين ودوليين كخطوة نحو نزع السلاح النووي النهائي الكامل للتحقق من كوريا الشمالية. وأكد بومبية أنه في ضوء "هذه الالتزامات المهمة، فإن الولايات المتحدة مستعدة للدخول على الفور في مفاوضات لتحويل العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وكشف أنه دعا نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو، صباح الأربعاء، إلى الاجتماع في مدينة نيويورك الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يكونا مشاركين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. و"بالمثل، دعونا الممثلين الكوريين الشماليين لمقابلة ممثلنا الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، في فيينا، النمسا في أقرب فرصة".

واعتبر أن تلك الخطوات "تمثل بداية مفاوضات لتحويل العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من خلال عملية نزع السلاح النووي بسرعة من كوريا الشمالية، والتي سيتم الانتهاء منها بحلول يناير/ كانون الثاني 2021، وبناء نظام سلام دائم ومستقر في شبه الجزيرة الكورية".