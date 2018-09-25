حدث في 25 سبتمبر.. قيام الجزائر ومحاولة اغتيال خالد مشعل في الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في 25 سبتمبر/أيلول من عام 1962 تم الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية، وفي نفس اليوم من عام 1997، حاول الموساد الإسرائيلي اغتيال القيادي في حركة حماس، خالد مشعل، في الأردن، فيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

1955

تمديد أول كابل هاتفي تحت مياه المحيط الأطلسي.

1962

الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية.

1997

القيادي في حركة حماس خالد مشعل يتعرض لمحاولة اغتيال من قبل الموساد الإسرائيلي في العاصمة الأردنية عمّان.

2003

اغتيال عضو مجلس الحكم العراقي عقيلة الهاشمي بإطلاق نار على موكبها.

2011

ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعلن في خطاب افتتاح أعمال دورة مجلس الشورى عن قراره السماح للمرأة الدخول في عضوية مجلس الشورى والانتخاب والترشح في المجالس البلدية.

2016

اغتيال الصحافي الأردني ناهض حتر المعروف بتأييده للنظام السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد، بإطلاق الرصاص عليه أمام القصر العدلي في عمان.