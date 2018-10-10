الشرطة البريطانية تفتح تحقيقاً في حادث سرقة كأس "تور دو فرانس"

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- أعلن فريق "سكاي" لركوب الدراجات، في بيان، الأربعاء، أن كأس "تور دو فرانس" قد سرقت من مركز للمعارض في مدينة برمنغهام البريطانية.

وأطلقت الشرطة البريطانية تحقيقاً بعد أن تُركت جائزة الدراج جيرانت توماس "دون مراقبة للحظة وسرقت"، وذلك بعد أن استعارتها شركة تصنيع الدراجات الإيطالية، بيناريلو، إذ عبر المدير العام للشركة، ريتشارد هيمينتون، عن "استياء" الشركة من الحادث، مضيفاً أنها "تتحمل المسؤولية كاملة".

بدوره، قال توماس إنه "يأمل أن أياً كان" من أخذ الكأس "سيكون لديه اللباقة لإرجاعه"، كما أشار إلى أن الكأس يحمل "قيمة محدودة" لمن أخذه، إلا أنه يحمل قيمة "كبيرة" له ولفريقه، مضيفاً إن الكأس مهم، إلا أن "الأهم هي الذكريات الرائعة من هذا الصيف المذهل".

وكان توماس، الحاصل على لقب بطل أولمبي للملكة المتحدة مرتين، قد فاز بسباق الدراجات "تور دو فرانس"، في 29 يوليو/تموز 2018، ليصبح أول ويلزي يفوز بالمسابقة.