ترامب: دينا باول بين 4 أو 5 مرشحين "عظماء" لخلافة هيلي

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يزال ينظر "بجدية كبيرة" إلى 4 أو 5 مرشحين ليتم اختيار واحد منهم كي يحل محل نيكي هيلي، كسفير للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وسئل ترامب مرة أخرى- حين كان في بنسلفانيا- عن دينا باول كبديل محتمل لهيلي، التي تقدمت باستقالتها، الثلاثاء، ليقول الرئيس الأمريك: "حسناً ، بالتأكيد جاري النظر بشأنها"، معتبرا أنها قامت "بعمل رائع" في البيت الأبيض.

وتابع: "إنها بالتأكيد ممتازة. لكنها واحدة، لدينا 4 أو 5، غننا ننظر بجدية حقاً"، ليضيف في وقت لاحق بتكرار حديثه: "لدينا 4 أو 5 مرشحين عظماء حقًا"، حسب تعبيره.

وسبق أن انضمت المسؤولة التنفيذية في مؤسسة "غولدمان ساكس"، دينا حبيب باول، الأمريكية من أصول مصرية، إلى إدارة ترامب، بدور رفيع المستوى يتمركز حول ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي وتمكين المرأة.

وكانت باول قد خدمت سابقاً في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، ووزارة الخارجية.

وتأتي التكهنات حول ترشيحها لخلافة هيلي، بعد استقالة الأخيرة، الثلاثاء، بينما رأى ترامب أن ابنته إيفانكا قد تكون "رائعة" في منصب سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، بعد استقالة نيكي، إلا أنه قال إنه سيُتهم بـ"المحسوبية" في حال عينها لتشغل المنصب.