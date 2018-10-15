ترامب يدافع عن علاقته مع كيم: أنا لست طفلا

(CNN)-- دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك أثناء مقابلته في برنامج "60 دقيقة"، موضحا: "الحقيقة هي أنني أثق به. لكن سنرى ما سيحدث".

وسألته ليزلي ستال عن شكه في نهج كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية، فقال ترامب: "دعنا نقول إن الجواب نعم، حسناً؟ في غضون ذلك، لم يختبروا صاروخًا. لم يختبروا صاروخًا. من المؤكد أنهم لم يقوموا بتجربة نووية لأنك تعرف عنها بسرعة حقيقية. إنه نوع من تحريك الأرض. ولدينا علاقة الآن". كما دافع عن أفعاله قائلا إنه "لم يخفف العقوبات" بشأن بيونغ يانج مستشهدا بموقفها منه.

وحين قرأت ستال السيرة الذاتية لكيم - رئيسًا لمملكة القمع، والعقاب، والتجويع، قام باغتيال أخيه غير الشقيق، ويعمله من حوله بالسخرة- مضيفة: "هذا هو الشخص الذي تحبه؟".

وقال ترامب: "بالتأكيد. أنا أعرف كل هذه الأشياء. أعني - أنا لست طفلاً. أنا أعرف هذه الأشياء". ثم سئل لماذا يحب هذا الرجل، فأجاب: "أنا معه، حسنا؟" وعند الضغط عليه بالقول: "لكنك تحبه؟"، فقال: "فليكن كل ما هو ممكن لإنجاز المهمة".