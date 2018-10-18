دخان يتصاعد من طائرة ميلانيا ترامب بعد 10 دقائق من إقلاعها

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- اضطرت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب إلى العودة إلى قاعدة أندروز المشتركة، الأربعاء، بعد "مشكلة ميكانيكية" أدت إلى تصاعد الدخان في مقصورة الطائرة.

ووفقًا للمجموعة الصحفية التي كانت تتنقل مع ميلانيا ترامب، فبعد حوالي 10 دقائق من إقلاع الطائرة، شاهدوا ضبابًا رقيقًا من الدخان فضلا عن انتشار رائحة شيء يحترق.

وأحضرت مناشف مبللة إلى الصحفيين وأخبروا مع المتواجدين على الطائرة بأن يضعوها على وجوههم إذا أصبحت الرائحة قوية جدا. وهبطت الطائرة وهي من طراز (بوينج سي -32 إيه) بسلام. وبحسب تقرير فقد كان وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار على متن الطائرة.

ولم يقدم البيت الأبيض على الفور تفسيرا رسميا لما حدث. وقالت ستيفاني جريشام، مديرة الاتصالات في مكتب ميلانيا ترامب، لشبكة CNN، إن الحادث كان "مشكلة ميكانيكية ثانوية. كل شيء على ما يرام والجميع آمنون".

وفي بيان، قالت القوات الجوية إن الدخان الموجود في مقدمة الطائرة "نشأ من معدات اتصال تم إغلاقها"، والطائرة عادت إلى قاعدة أندروز المشتركة كإجراء احترازي.

وكانت ميلانيا ترامب متوجهة إلى مستشفى توماس جيفرسون الجامعي في فيلادلفيا، حيث كان من المقرر أن تدلي بملاحظات حول متلازمة الامتناع عن الولادة. وكان من المقرر أصلا أن تعود إلى واشنطن بعد ظهر الأربعاء.

وقالت جريشام إن الرحلة ستبقى في وقت لاحق يوم الأربعاء، وستأخذ السيدة الأولى طائرة أخرى.