الشرطة الأمريكية تعثر على طردين مشبوهين موجهين لسيناتور ومسؤول سابق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عثرت الشرطة الأمريكية، على طردين مشبوهين، الجمعة، موجهين إلى كل من السيناتور كوري بروكر ورئيس الاستخبارات الأسبق، جيمس كلابر.

وبين مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الطرد المشبوه الموجه للسيناتور عثر عليه في فلوريدا والآخر الموجه لكلابر عثر عليه في مكتب بريد في نيويورك حاملا عنوان مكتب CNN واسم المسؤول السابق.

وتأتي هذه الأنباء في الو قت الذي تحقق فيه أجهزة الأمن الأمريكية في 10 ظروف مشبوهة أرسلت خلال اليومين السابقين إلى عدد من المسؤولين السابقين في مقدمتهم، الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما إلى جانب وزير الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون.

ويذكر أن شرطة نيويورك تعاملت، الأربعاء، مع "طرد مشبوه" داخل مركز "تايم وورنر"، مقر مكاتب CNN، وقد تم إخلاء مكاتب الشبكة كإجراء احترازي، وفقا لما قاله مصدر في الشرطة.