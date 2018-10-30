"الجيش بانتظاركم".. نشر 5200 جندي أمريكي على حدود المكسيك لصد مهاجرين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تستعد القوات لتكون منتشرة على الحدود مع نهاية الأسبوع، إذ أن أقرب المهاجرين يبعدون حوالي 1400 كيلومتراً، وبقي بضعة أسابيع فقط على موعد وصولهم إلى الحدود، حيث إن العديد منهم يخطط لطلب اللجوء.

ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة للمهاجرين، مغرداً على تويتر بالآتي: العديد من أعضاء العصابات وبعض الناس السيئين للغاية اختلطوا مع كارافان متجه إلى حدودنا الجنوبية. يرجى العودة، لن يتم إدخالكم إلى الولايات المتحدة إلا إذا خضعتم للعملية القانونية. هذا هو غزو لبلدنا، وجيشنا في انتظاركم!

من جانبه، دعم نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، وجهة النظر هذه، قائلاً في تعليق له "إن رسالتنا إلى الناس في الكارافان بسيطة: عودوا أدراجكم، لن يُسمح بدخولكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني. لن نسمح بذلك".

ويزعم عدد من النقاد أن ترامب يخلق أزمة تتعلق بالمهاجرين من أجل مكاسب سياسية، وذلك لصنع الخوف وكسب أصوات الانتخابات النصفية القريبة لصالح الجمهوريين. بينما قالت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، إن نواياه صافية. وأشارت ساندرز في خطاب لها لإعلاميين إلى أن "الوظيفة الأولى للرئيس والأولوية الأولى له هي حماية سلامة وأمن الأمريكيين. وسيفعل ما يراه ضرورياً للقيام بذلك."

يذكر أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأمريكية قال إنه من المتوقع أن تستمر العملية الجديدة من 5 نوفمبر / تشرين الثاني إلى 15 ديسمبر / كانون الأول.