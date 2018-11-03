خامنئي: ترامب قضى على ما تبقى من كرامة أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "قضى على ما تبقى من كرامة أمريكا والديمقراطية والليبرالية"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في خلال استقباله حشدا من الطلبة الجامعيين عشية ذكرى "اليوم العالمي لمقارعة الاستعمار" وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال: "الرئيس الأمريكي الحالي ألقى بكل شيء في سوق المزايدات".

وتابع المرشد الأعلى بإيران قائلا: "الكثير من كبار الساسة في أمريكا يرون بأن القوة الناعمة لبلادهم قد أصابها التصدع وأن الوضع في عهد اوباما كان بهذا الشكل أيضا الا انه في عهد هذا الشخص، باتت معارضة قراراته على الصعيد العالمي وبما يشمل الشعوب والحكومات، واضحة تماما".

وأردف خامنئي: "القوة الصلبة، الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة الأمريكية آیلة إلى الزوال اذ ان قوتها العسكرية أصابها الارتباك للغاية، ولذلك تستخدم منظمات مثل بلاكووتر لتحقيق أهدافها العسكرية كما إن اقتصادها علي هذه الشاكلة أيضا حيث تعاني من قروض هائلة بلغت 15 تریلیون دولار وعجز في الميزانية وصل إلى 800 ملیار دولار".