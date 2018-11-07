متابعات CNN.. الديمقراطيون يفوزون بأغلبية النواب لأول مرة منذ 8 سنوات

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واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تمكن الديمقراطيون من السيطرة على أغلبية المقاعد بمجلس النواب الأمريكي، وفقا لما أظهرته متابعات CNN للانتخابات النصفية الأمريكية 2018.

الفوز بأغلبية مقاعد النواب يعتبر الأول للديمقراطيين منذ 8 سنوات ويشكل ضربة لأجندة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث سيزيد من التعقيدات أمام البيت الأبيض في عدد من القضايا.

وحقق الديمقراطيون فوزهم بصورة مبكرة بعد تأمين فوزهم في كل من واشنطن وميامي وديترويت ودنفر وفيلادلفيا ونيوجيرسي، في حين تشير توقعات إلى احتمال فوز الديمقراطيين بـ35 مقعدا عوضا عن 23 مقعدا يحتاجونها لتأمين الأغلبية.

فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب يأتي في الوقت الذي حافظ فيه الجمهوريون على الأغلبية بمجلس الشيوخ، الامر الذي يعني انقساما في الكونغرس في السنتين المقبلتين من فترة رئاسة ترامب.