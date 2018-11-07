أول تعليق لترامب على نتائج الانتخابات النصفية 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بنتائج الانتخابات النصفية 2018، لافتا إلى "النجاح الهائل" ومقدما شكره للجميع، وذلك في أول تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وتأتي تغريدة ترامب بعد محافظة الجمهوريين على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ وفقا لمتابعات CNN في حين تمكن الديمقراطيون من تحقيق فوز كبير وكسب أغلبية المقاعد في مجلس النواب وذلك لأول مرة منذ 8 سنوات.

فوز الديمقراطيين بأغلبية النواب سيخولهم بفرض رقابة مؤسسية على رئاسة ترامب، وهو الدور الذي اختار الجمهوريون عدم القيام به نظرا لسيطرته الكاملة على اليمين، وهو ما شأنه التأثير على أجندة البيت الأبيض في تمرير عدد من الملفات الأساسية بنظر ترامب.

سيلقي هذا الفوز الضوء على التكتيكات التي اتبعها الرئيس الأمريكي قبيل الانتخابات النصفية والتي استندت على مهاجمة الديمقراطيين واستخدام "لغة عنصرية" عند تناول مسائل مثل الهجرة عوضا عن الارتكاز على مسائل مثل الاقتصاد الأمريكي.