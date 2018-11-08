مصدر أمني لـCNN: نتعامل مع إطلاق نار بحانة في كاليفورنيا

كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال مفوض شرطة منطقة فينتورا في ولاية كاليفورنيا، إن السلطات الأمنية تتعامل مع حادث إطلاق نار في حانة محلية بمنطقة "ثاوزند أوكس".

وقالت إدارة الإطفاء في فينتورا بتغريدة على تويتر: "الرجاء البقاء بعيدا عن المنطقة، حادثة أمنية جارية، وتقارير عن سقوط عدد من الجرحى، واستدعيت عدد من سيارات الإسعاف، والمعلومات لا تزال تتوافد".

ويذكر أن منطقة ثاوزند أوكس تبعد 40 ميلا (نحو 64 كيلومترا) عن وسط مدينة لوس انجلوس.