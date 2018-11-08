شرطة كاليفورنيا: إصابة 11 شخصا على الأقل بإطلاق النار في الحانة

كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الكابتن غارو كوريجيان، من مكتب مفوض شرطة منطقة فينتورا في ثاوزند اوكس بكاليفورنيا، إن 11 شخصا على الأقل أصيبوا بإطلاق النار الذي وقع في حانة.

وتابع كوريجيان في تصريح صحفي: "لا يمكنني التحدث كثيرا عن مطلق النار في هذه المرحلة، نحن لا نزال نبحث عنه، ولا يمكننا التأكيد إن احتجز مطلق النار حتى هذه اللحظة".

وكانت إدارة الإطفاء في فينتورا بتغريدة على تويتر: "الرجاء البقاء بعيدا عن المنطقة، حادثة أمنية جارية، وتقارير عن سقوط عدد من الجرحى، واستدعيت عدد من سيارات الإسعاف، والمعلومات لا تزال تتوافد".

ويذكر أن منطقة ثاوزند أوكس تبعد 40 ميلا (نحو 64 كيلومترا) عن وسط مدينة لوس انجلوس.