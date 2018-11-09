الشرطة الأسترالية تستجيب لحادث طعن في ملبورن وتعتقل شخصا

هونغ كونغ (CNN)—تستجيب القوات الأمنية الأسترالية، الجمعة، لبلاغات عن حادث طعن استهدف "عددا قليلا" من الأشخاص، في مدينة ملبورن، لافتة إلى اعتقال شخص ومرافقته إلى المستشفى لتلقي العلاج، لتؤكد في وقت لاحق مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح.

ووفقا لقناة "Nine news" المتعاونة مع CNN فإن الشرطة الأسترالية أطلقت النار على الرجل بعد أن أضرم النار في السيارة التي كان يستقلها، في الوقت الذي التقطت فيه كاميرات مراقبة محاولة المتشبه به مهاجمة عناصر الشرطة.

وبين تقرير القناة أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى أحدهم يعاني من إصابة بالغة في رقبته في حين أن الحالة الصحية للآخرين غير معروفة، في حين أفاد شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار قبل رؤية نيران في سيارة.

ويشار إلى أن الحادثة وقعت في وسط منطقة الأعمال في وسط مدينة ملبورن، في ساعة الذروة ومغادرة الأشخاص لأعمالهم.