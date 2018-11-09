ملبورن، أستراليا (CNN)—قالت شرطة فيكتوريا الأسترالية، إن المشتبه به بتنفيذ هجوم الطعن الذي أودى بحياة شخص وجرح اثنين آخرين، توفي متأثرا بجروحه بعد نقله لتلقي العلاج في أحد المستشفيات القريبة.

وقال مفوض شرطة فيكتوريا، غراهام اشتون، إن الحادث يتم التعامل معه على أنه حدث إرهابي، لافتا إلى أن المشتبه به معروف لدى السلطات الفيدرالية والشرطة المحلية، دون التطرق لكشف تفاصيل عن هويته.

وكانت قناة "Nine news" المتعاونة مع CNN قالت في تقريرها أن الشرطة الأسترالية أطلقت النار على الرجل بعد أن أضرم النار في السيارة التي كان يستقلها، في الوقت الذي التقطت فيه كاميرات مراقبة محاولة المتشبه به مهاجمة عناصر الشرطة.

وبين تقرير القناة أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى أحدهم يعاني من إصابة بالغة في رقبته في حين أن الحالة الصحية للآخرين غير معروفة، في حين أفاد شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار قبل رؤية نيران في سيارة.