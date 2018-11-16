تعيين باركلي وزيرا لـ"بريكست" في بريطانيا.. وحليفة ماي تعود

بين مؤيد ومعارض.. ما هو القادم لبريطانيا وبريكست؟

لندن (CNN)—قررت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تعيين وزير الصحة الجديد ستيفن باركلي في منصب وزير بريكست الجديد.

وسيتولى باركلي منصبه الجديد خلفا لدومينيك راب الذي ترك وزارة "بريكست"، الخميس، لعدم رضاه عن صفقة جديدة بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تحاول ماي تحقيقها عبر البرلمان البريطاني.

كما قررت ماي اختيار حليفتها أمبر رود، وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، لتصبح وزيرة للعمل في بريطانيا.

وكانت رود قد استقالت من منصبها كوزيرة للداخلية البريطانية في أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن اعترفت بأنها "ضللت عن غير قصد" الحكومة بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

واتخذت المملكة المتحدة خطوة كبيرة نحو توقيع اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، المعروفة بـ"بريكست". وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إن حكومتها دعمت صفقة الخروج من الاتحاد، لكن يتبقى عليها أن تضغط من خلال البرلمان المنقسم، وإذا نجحت في الحصول على تصويت البرلمان على الصفقة، فإن هذا من شأنه أن يمنح المديرين التنفيذيين للشركات الكبرى والمستثمرين خريطة طريق لشكل الاقتصاد والأعمال في الفترة المقبلة.