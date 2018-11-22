وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية.. وهذا السبب

شاهد.. الجيش الروسي بعد 70 عاما من انتصاره على النازية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الروسية، الخميس، وفاة إيغور كوروبوف، رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية، عن عمر يناهز 63 عاما نتيجة "مرض مزمن" وفقا لما نقلته وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الرسمية.

ودخل كوربوف الخدمة العسكرية في العام 1973 وبدأ عمله في الاستخبارات العسكرية العام 1985 وتدرج خلال مسيرته عددا من المناصب قبل أن يتولى منصب رئيس الجهاز في فبراير/ شباط العام 2016، وفقا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

02:38 ما الذي حصل خلال شهر من تسميم سكريبال وابنته؟

ويذكر أن السلطات البريطانية تتهم الاستخبارات العسكرية الروسية أو ما يُعرف بـ"GRU" بالوقوف وراء تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته في منطقة سالزبيري في بريطانيا، باستخدام غاز أعصاب، وهو الأمر الذي نفته موسكو.

وتتهم أيضا الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء عملية اختراق وقرصنة حسابات بريد إلكتروني لمرشحين بسباق الرئاسة الأمريكية العام 2016.