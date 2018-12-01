بومبيو يكشف سبب إلغاء قمة ترامب وبوتين في الأرجنتين

بوينس آيرس، الأرجنتين (CNN)-- كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سبب إلغاء القمة التي كان من المقرر عقدها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

وقال بومبيو إن العدوان الروسي على أوكرانيا في مضيق كيرتش القريب من شبه جزيرة القرم هو السبب الوحيد وراء إلغاء ترامب للقمة مع بوتين، معتبرا أن تأثره بالتطورات الخاصة بتحقيق محاميه السابق مايكل كوهين "مضحك".

وفي مقابلة حصرية مع قناة CNN على هامش القمة العالمية، قال بومبيو إن ترامب ألغى الاجتماع المرتقب "لأن الروس تصرفوا بطريقة تتعارض بشكل كبير مع القانون الدولي".

وأوضح بومبيو: "أراد الرئيس أن يرسل رسالة واضحة لا لبس فيها؛ بأننا نجد أن هذا النوع من السلوك غير مقبول؛ لذا ألغينا الاجتماع".

وفي معركة بحرية في نهاية الأسبوع الماضي، استولت القوارب الروسية على ثلاث سفن أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم واحتجزت 24 بحارا. وأمرت محكمة في القرم التي تسيطر عليها روسيا باحتجاز 12 من هؤلاء الجنود لمدة شهرين. وقوبل تصعيد موسكو بإدانة دولية.

وجاء قرار ترامب بإلغاء الاجتماع مع بوتين بعد أيام من الاشتباك وتغريدة من على متن طائرة الرئاسة، الخميس، وهو في طريقه إلى الأرجنتين.

وجاءت تغريدة ترامب وهو في طريقه إلى الأرجنتين أنه "استناداً إلى حقيقة أن السفن والبحارة لم يتم إعادتهم إلى أوكرانيا من روسيا، فقد قررت أنه من الأفضل لجميع الأطراف المعنية إلغاء اجتماعي المقرر عقده مسبقاً (...) في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين. إلى قمة ذات معنى مرة أخرى بمجرد حل هذا الوضع!".

وقال بومبيو إن ترامب قرر "الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به هو إخبار الرو: إعادة البحارة، إعادة المعدات الأوكرانية، إنها ملكهم، يحتاج الناس إلى إعادتهم إلى عائلاتهم"، و"لإرسال رسالة لا لبس فيها مفادها أن الروس كانوا بحاجة إلى تغيير ذلك الفعل".

ونفى بومبيو بشدة أن يكون الإلغاء مدفوعًا بالأخبار التي اندلعت قبيل مغادرتهما، وهو أن محامي ترامب السابق منذ فترة طويلة، مايكل كوهين، كان مذنبًا بتهمة تضليل الكونغرس حول مدى مناقشات ترامب خلال الانتخابات الرئاسية حول مشروع برج ترامب المقترح في موسكو.