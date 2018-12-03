متحدثة الإليزيه تكشف تعليمات ماكرون بشأن التعامل مع الاحتجاجات

نشر الاثنين ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2018

باريس، فرنسا (CNN)-- طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من وزير الداخلية كريستوف كاستان، بأن يفكر في كيفية تعامل قوات الأمن الفرنسية لاحتواء الاحتجاجات التي قد تشهدها البلاد في المستقبل.

وقالت متحدثة باسم الإليزيه لـCNN إن الرئيس الفرنسي يريد أيضًا تقديم الدعم لمالكي المتاجر والأفراد والشهود وضحايا مشاهد العنف والتدمير التي وقعت في 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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وشددت المتحدثة باسم الإليزيه على "أهمية المتابعة القضائية حتى لا يظل أي فعل مرتكب من دون عقاب"

كما كشفت أن ماكرون أصدر تعليماته أيضا إلى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب لمقابلة ممثلين عن جماعات الاحتجاج المشروعة وزعماء الأحزاب.