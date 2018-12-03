وزير باكستاني يكشف لـCNN ما طلبه ترامب من خان

نشر الاثنين ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2018

إسلام آباد (CNN)-- قال وزير الإعلام الباكستاني، فواد تشودري، لشبكة CNN، إن رئيس وزراء بلاده عمران خان تلقى رسالة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يطلب فيها تعاون باكستان من أجل إجراء محادثات مع حركة طالبان.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، الإثنين، بأن ترامب أقر في رسالته بأن "الحرب كلفت باكستان والولايات المتحدة"، مقترحا على البلدين "استكشاف الفرص للعمل معا وتجديد الشراكة".

ويضيف البيان أن ترامب "ذكر أن أهم أولوياته الإقليمية كانت تحقيق تسوية تفاوضية للحرب الأفغانية" وبالتالي "طلبت دعم باكستان وتيسيرها".

ويخلص بيان الوزارة إلى أن باكستان "دعت دائمًا إلى الدعوة لتسوية سياسية لإنهاء الحرب في أفغانستان"، مبدية استعدادها لعب دور بشأن هذا الأمر.