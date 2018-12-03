مون يكشف رسالة ترامب إلى كيم: أنا أحبك

نشر الاثنين ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2018

سول، كوريا الجنوبية (CNN)-- كشف رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، عن رسالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي طلب منه تمريرها إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إذا قام الأخير بزيارة سول هذا العام.

وصرح مون للصحفيين في رحلة إلى نيوزيلندا، الأحد، بعد حضوره قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، بأنه "طلب مني الرئيس ترامب... أن أسلم هذه الرسالة في حال زيارة الرئيس كيم سول هذا العام".

وتابع: "رسالة مفادها أن الرئيس ترامب لديه وجهة نظر ودية للغاية للرئيس كيم وأنه يحب الرئيس كيم. بقدر ما يود أن ينفذ بقية الاتفاق مع الرئيس كيم وأنه سيحقق ما يريده الرئيس كيم. لقد سعى لي لتقديم هذه الرسالة".

وقال مون إن الزيارة لم يتم تأكيدها بعد هذا العام والتوقيت "يعتمد على قراره [كيم]"، حسب تصريحاته.