تعليق فرض الضرائب على الوقود بفرنسا.. والحكومة للمحتجين: نسمع غضبكم

نشر الثلاثاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، عن اتخاذ إجراء لتخفيف العبء المالي عن الفرنسيين، بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة في البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي أنه تقرر تعليق قرار فرض الضرائب على الغاز والديزل والفحم لمدة 6 أشهر، وذلك بداية من أول يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفي حديثه للمتظاهرين، قال فيليب: "أسمع هذا الغضب، وأخذه على محمل الجد". مضيفا أن حكومة بلاده "لم تقبل العنف الأخير"، لافتا إلى أنه "حان الوقت للحوار".

وشهدت فرنسا احتجاجات عنيفة خرجت خلال عطلة نهاية الأسبوع تحت اسم "السترات الصفراء"، ما أثار دعوات إلى التهدئة والدعوة إلى عقد محادثات بين الحكومة والمحتجين.

وتسببت التكلفة المتزايدة في أسعار البنزين ووقود الديزل في اندلاع الاحتجاجات التي تطورت منذ ذلك الحين إلى مظاهرات أوسع ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، وكشفت عن التوترات بين النخبة الحضرية والفقراء الريفيين.

وكان ماكرون من القادة السياسيين مقابلة منظمي الاحتجاج هذا الأسبوع. ومع ذلك، انسحب اثنان من زعماء المظاهرات، هما بنجامين كوشي وجاكلين مورو، من اجتماع مع رئيس الوزراء الفرنسي.