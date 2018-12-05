واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال المحقق الخاص، روبرت مولر، للمحكمة الاتحادية إن مايكل فلين، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قدم "مساعدة كبيرة" في التحقيقات بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية "ولا يجب أن يسجن".

ومنح تعاون فلين، الذي أجريت معه 19 مقابلة، النيابة العامة خريطة لتحقيقاتهم في مزاعم التدخل الروسي، وساعدت أيضاً بتشجيع آخرين على التعاون، كما أنه من الممكن لتلك التفاصيل الجديدة أن تساعد على زيادة الضغط على الرئيس الأمريكي، الذي هاجم تحقيقات مولر مراراً.

وأعلن مكتب مولر أن فلين ساعد “في مجموعة من القضايا، بما في ذلك التفاعلات بين أفراد في فريق الانتقال الرئاسي وروسيا“، كما أشارت مذكرة إلى أن المستشار السابق لترامب “تعاون بالتحقيقات في الروابط أو التنسيقات ما بين الحكومة الروسية وأعضاء من فريق الرئيس الأمريكي.”

من جهة ثانية، كان المحامي السابق للرئيس الأمريكي، مايكل كوهن، قد أقر بالذنب في الكذب على الكونغرس بشأن عمله في مشروع “ترامب تاور موسكو” خلال حملة 2016، كما اتهم الادعاء العام رئيس حملة ترامب السابق، بول مانافورت بانتهاك اتفاق تعاونه بالكذب على المحامي الخاص.