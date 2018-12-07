انتخاب كارينباور زعيمة لحزب ميركل في ألمانيا

نشر الجمعة ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2018

برلين (CNN)-- انتخب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا آنغريت كرامب كارينباور خلفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كزعيمة جديدة للحزب، يوم الجمعة.

وفازت السكرتير العام للحزب الديمقراطي المسيحي البالغة من العمر 56 عاما بفارق ضئيل بانتخابات الحزب على محامي الشركات فريدريش ميرز بنسبة 51.75٪ من إجمالي الأصوات.

وكارينباور غالبا ما يتم تصويرها على أنها "ميركل صغيرة"، ومن المرجح أن تقود الحزب الديمقراطي المسيحي في الانتخابات الفيدرالية لعام 2021، ويمكن أن تصبح المستشارة القادمة لألمانيا.

ومع استعداد الحزب لانتخاب زعيم جديد في وقت سابق من يوم الجمعة دافعت ميركل عن دورها في إدارة الوحدة.

ميركل، التي أعلنت عزمها على التنحي عن منصبها كزعيم للحزب ولكنها بقيت كمستشارة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قدمت دفاعاً قوياً عن فترة ولايتها في خطاب عاطفي قوبل بترحيب مدته 10 دقائق من المندوبين داخل القاعة في هامبورغ.

وفي حديثها قبل التصويت على القيادة، أخبرت مؤتمر الحزب أن حزب الوحدة الديمقراطي يجب أن "يتطلع إلى الأمام"، لكنه يظل مخلصاً للقيم التي طالما كانت أساسية لنجاحها الانتخابي.

وقالت ميركل إن "هذا مستقبل مليء بالتحديات"، في معرض حديثها عن صعود القومية والأخبار المزيفة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.