بتغريدة.. ترامب يمدح بومبيو ويحتد على تيلرسون بهذا الوصف

نشر الجمعة ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزير خارجية بلاده السابق ريكس تيلرسون، بـ"الغباء"، الجمعة، معتبرا أن الوزير الحالي مايك بومبيو يقوم بمهام عمله بصورة "رائعة".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب قارن خلالها بين بومبيو وتيلرسون، منتقدا الأخير بقوة ردا على ما قاله في حقه خلال مقابلة الليلة الماضية، إنه "غبي كصخرة" و"كسول كالجحيم".

وكتب ترامب: "مايك بومبيو يقوم بعمل رائع، أنا فخور به للغاية. لم يكن سلفه ريكس تيلرسون يملك القدرة العقلية اللازمة. كان غبيا كصخرة ولم أستطع التخلص منه بالسرعة الكافية. كان كسولًا كالجحيم. إنها لعبة جديدة تماماً، روح عظيمة في الدولة!"، حسب تعبيره.

وكان تيلرسون وصف ترامب بأنه "غير منضبط"، في معرض حديثه عن فترة عمله معه لمدة بلغت نحو 14 شهرا.