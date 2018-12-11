بومبيو يهاجم روسيا وفنزويلا.. والكرملين يرد بكلمات قاسية

نشر الثلاثاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- هاجم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، روسيا وفنزويلا بسبب التعاون العسكري بين البلدين في الفترة الأخيرة، بينما رد الكرملين بكلمات قاسية على تلك الانتقادات.

وعبر حسابه على موقع "تويتر"، تحدث بومبيو عن "إرسال قاذفات قنابل" روسية إلى فنزويلا، واصفا حكومتي البلدين بأنهما "تهدران الأموال العامة".

وانتقد بومبيو روسيا وفنزويلا، متهما حكومتي البلدين بأنهما "تهدران الحرية بينما يعاني شعبهما".

ورد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بكلمات قاسية، قائلا إن تعليقات بومبيو كانت "غير مناسبة على الإطلاق".

وأضاف بيسكوف أنه "بالطبع، إنها ليست دبلوماسية من جانب وزير الخارجية الأمريكي"، ليقول بعدها: "إنه اتهام خطير، كما تعلمون، يقول هذا عن الحكومة الروسية".

وتابع: "أيضا، عندما يتعلق الأمر بإهدار المال العام؛ فإننا نختلف مع ذلك. علاوة على ذلك، ربما لا يكون من الملائم جدًا الإدلاء بتصريحات كهذه عندما تكون دولة ذات ميزانية عسكرية، لذلك فإن نصفها يمكن أن يغذي قارة إفريقيا بأكملها"، حسب تعبيره.