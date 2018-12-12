هجوم ستراسبوغ.. 3 قتلى و12 جريحا والمنفذ لا زال طليقا

باريس، فرنسا (CNN)—أعلنت السلطات الفرنسية، مساء الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص وجرح 12 آخرين، 6 منهم في حالة خطرة، وذلك في هجوم على سوق لاحتفالات أعياد الميلاد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

مكتب المدعي العام الفرنسي قال في تصريحات لـCNN إن قسم مكافحة الإرهاب هو من يقود التحقيقات في هذا الهجوم وأن 350 عنصرا من مختلف الأجهزة الأمنية تم نشرهم للعثور على مطلق النار الذي ما زال طليقا بعد فراره من موقع الهجوم مستقلا سيارة أجرة.

وذكرت قناة BFM المتعاونة مع شبكة CNN أن المشتبه به يبلغ من العمر 29 عاما ومن موالد مدينة ستراسبورغ، لافتة إلى أنه كان على قائمة "فيتش أس" المعنية بمراقبة الإرهاب والتطرف الديني.

ويذكر أن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانر أعلن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء عن رفع حالة الطوارئ في البلاد إلى درجة "هجوم إرهابي طارئ".