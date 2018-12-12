بريطانيا.. تصويت على سحب الثقة من ماي والأخيرة ترد

ما هي تطورات الـ"بريكسيت"؟ وما هي النقاط المتفق عليها؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—اتسعت أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وذلك بعد طلب أعضاء من حزبها، حزب المحافظين، إجراء تصويت "ثقة" على الطريقة التي تعمل بها.

إذا خسرت ماي في التصويت الذي سيجري مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، سيكلفها ذلك منصبها كرئيسة للوزراء، وعندها سيضطر الحزب لإجراء انتخابات قيادية، أما في حال فازت بالأصوات المطلوبة فإنه ووفقا لقوانين الحزب لن تجابه أي تصويت لمدة عام.

الشرارة أشعلتها رسائل وجهها 48 عضوا من حزب المحافظين في البرلمان البريطاني مطالبين بإجراء هذا التصويت.

من جهتها قالت ماي في مؤتمر صحفي عقب هذا الإعلان إنها ستحارب هذا التصويت بكل ما لديها، لافتة إلى أن تحديا لقيادة الحزب في الوقت الحالي "ليس بالمصلحة الوطنية".

ويذكر أن هذه الخطوة لا يمكن أن تأتي في وقد أشد صعوبة بالنسبة لماي التي تواجه انتقادات حادة من قبل جانبي مجلس العموم البريطاني على خلفية الصفقة التي قدمتها للخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما بات يعرف بـ"بريكسيت".