نشر الأربعاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- أعلن زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، الأربعاء، موقفه بشأن الوصف الذي تردد بأنه أطلقه على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

ونفى كوربين أن يكون قد وصف ماي بـ"امرأة غبية"، في أعقاب خلاف حدث خلال مناقشات مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في وقت سابق اليوم.

وأضاف: "السيد رئيس لم أستخدم عبارة امرأة غبية حول رئيسة الوزراء البريطانية أو أي شخص آخر، وأنا أعارض بشكل كامل استخدام لغة التمييز الجنسي أو المرأة في أي شكل من الأشكال على الإطلاق. أنا سعيد بتدوين ذلك في المضبطة".

وقال رئيس مجلس النواب البريطاني، جون بيركو، إنه فحص لقطات للواقعة ولا يمكنه التأكد مما قيل.