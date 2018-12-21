استئناف الرحلات الجوية في مطار جاتويك ببريطانيا

نشر الجمعة ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2018

(CNN)-- قال متحدث باسم مطار جاتويك في بريطانيا إن الرحلات الجوية قد تم استئنافها بعد توقف مؤقت بسبب تقارير تتعلق بتحليق طائرة بدون طيار مرة أخرى.

وفي بيان قال المتحدث إنه تم التحقق من الأمر و"تعليق تحركات الطائرات"، لافتا إلى أنه "كان هذا إجراء احترازيا؛ لأن السلامة تظل أولويتنا الرئيسية".

وتابع: "لقد وفّرت لنا الإجراءات العسكرية التي اتخذناها في المطار تأكيدًا بشأن ضرورة إعادة فتحه".

كما قال متحدث باسم مطار جاتويك في لندن إنه تم تأكيد رؤية طائرة بدون طيار في ليلة الجمعة، موضحا أنها "كانت رؤية مؤكدة". وقد استؤنفت الرحلات الجوية داخل وخارج المطار الآن.

وخلال الإغلاق لمدة ساعة، تم تحويل 11 رحلة جوية إلى مطارات أخرى. وحتى الآن، تم إلغاء 161 رحلة جوية.