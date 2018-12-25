تسونامي إندونيسيا.. القتلى 429 للآن.. والعريفي يعلق بفيديو

نشر الثلاثاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفعت حصيلة قتلى أمواج تسونامي التي ضربت السواحل المحيطة بمضيق تسوندا بإندونيسيا إلى 429 قتيلا في حين أصيب 1458 شخصا آخرين وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وكالة إدارة الكوارث بالبلاد.

ونشر الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، يواسي فيه الإندونيسيين في هذه الحادثة.

01:33 تسونامي إندونيسيا.. انهيار أرضي تحت الماء بسبب نشاط بركاني

ووفق الأرقام الرسمية، بلغ عدد المفقودين جراء هذه الكارثة الطبيعية 154 شخصا، وأدت لنزوح أكثر من 16 ألف شخص، في حين تضرر 885 منزلا و73 فندقا و435 قاربا.

وبينت السلطات الإندونيسية أن أمواج تسونامي ضربت جانبي مضيق سوندا ليصل امتدادها إلى الجانب الشرقي من جزيرة سومطرة، والجانب الغربي من جزيرة جاوة انهيار أرضي تحت سطح الماء ناجم عن النشاط البركاني، وليس زلزالًا ولكن السبب هو نشاط بركاني قادم من انفجار بركان آناك كاركاتو.