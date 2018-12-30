بوتين في رسالة إلى ترامب: روسيا "منفتحة على الحوار" مع أمريكا

نشر الأحد ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2018

موسكو، روسيا (CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده "منفتحة على الحوار" مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في رسالة بعثها إلى الرئيس دونالد ترامب بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وتأتي الرسالة ضمن قائمة تحيات الأعياد التي بعث بها بوتين إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية التي أصدرها الكرملين، الأحد.

وأوضح الكرملين في بيانه أنه "في رسالة تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بمناسبة عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، أكد فلاديمير بوتين أن العلاقات الروسية الأمريكية هي عامل أساسي في ضمان الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، وأكد أن روسيا "تفتح باب الحوار مع الولايات المتحدة على أوسع نطاق ممكن".