ماكرون في مكالمة مع بوتين: محاربة الإرهاب في سوريا أولوية فرنسية

(CNN)-- تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية، صباح الأربعاء، وفقا لبيان صادر عن الإليزيه (قصر الرئاسة الفرنسي).

وجاء في البيان أن ماكرون شدد على أولوية فرنسا في محاربة الإرهاب بسوريا "من أجل القضاء على داعش ومواجهة أي عودة للإرهاب في المنطقة".

كما شدد ماكرون أيضا على الحاجة إلى الاعتراف بحقوق السكان المحليين وضمان التزام الحلفاء، فضلا عن "الحفاظ على قوات التحالف، بما في ذلك الكردية، نظرا لالتزامهم المستمر لمكافحة الإرهاب".

وأفاد الإليزيه بأن ماكرون وبوتين ناقشا الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ دعا الرئيس الفرنسي موسكو إلى إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المحتجزين في أقرب وقت ممكن وإعادة السفن التي تم الاستيلاء عليها بعد الحادث البحري الذي وقع في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 في مضيق كيرتش.