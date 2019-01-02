(CNN)-- أعلنت روسيا أنها منحت الوصول القنصلي، الأربعاء، لمواطن أمريكي تتهمه بالتجسس، بعد 5 أيام من القبض على مدير أمن الشركات في قضية غامضة لم تحدد علنا ما قام به بناء على التهمة الموجهة إليه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لشبكة CNN إن مسؤولين قنصليين أمريكيين سمح لهم بمقابلة بول ويلان (48 عاما) من ميتشيغان، بعد ظهر الأربعاء.

وأفادت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB) بأن ويلان ألقي القبض عليه، الجمعة، في موسكو للاشتباه في قيامه بعملية تجسس. ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول ظروف اعتقاله.

وترفض عائلته فكرة كونه جاسوسًا، مؤكدة أن الجندي الذي تم تسريحه كان في موسكو؛ لحضور حفل زفاف لزميل سابق في الخدمة في الولايات المتحدة وامرأة روسية.

وجاءت أخبار وصول المسؤولين الأمريكيين إلى ويلان بعد وقت قصير من تحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن الوضع في البرازيل.

وذكر بومبيو: "أوضح للروس بأننا نتوقع العلم بالمزيد عن هذه الاتهامات، ولفهم ما هو عليه إن كان متهما، وإذا كان الاعتقال غير المناسب، سوف نطالب بالعودة الفورية له"، حسب تعبيره.