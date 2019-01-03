رغم خطاب ماتيس.. ترامب يتحدث عن "إقالة" وزير الدفاع: ماذا فعل من أجلي؟

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه "أقال وزير دفاعه السابق" جيمس ماتيس، على الرغم من خطاب استقالة الأخير الذي كتب فيه أنه غادر لأنه لم يحمل نفس وجهة نظر ترامب.

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وقال ترامب: "أتمنى له التوفيق. آمل أن يقوم بعمل جيد. لكن كما تعلمون، فإن الرئيس (باراك) أوباما أقاله، وهذا هو ما فعلته"، مضيفا: "أريد النتائج".

وغادر ماتيس كرئيس للقيادة المركزية في عهد أوباما، ويرجع ذلك جزئيا إلى الخلافات حول إيران. وفي رسالة استقالته التي خاطب فيها ترامب، قال إن الرئيس استحق قيادة الدفاع بشكل أوثق مع وجهات نظره "أمريكا أولا". فيما قال مساعدون في ذلك الوقت إن الرئيس الأمريكي "محبط" بسبب استقالة وزير دفاعه.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، قال ترامب إن وزير الدفاع الأمريكي السابق "شعر بسعادة غامرة" عندما حصل الأول على مئات الملايين من الدولارات من التمويل العسكري. لكنه قال إن ماتيس لم يقدم أي نجاح في المقابل.

وتساءل ترامب: "ما الذي فعله من أجلي؟ كيف فعل في أفغانستان؟ ليس جيدًا. ليس جيدًا. لست سعيدًا بما فعله في أفغانستان ولا ينبغي أن أكون سعيدًا".

كما استمر ترامب في الدفاع عن قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا – الذي كان سببا في استقالة ماتيس، قائلاً إن البلد "لا يستحق الجهد الأمريكي".

وأضاف ترامب: "نحن نتحدث عن الرمال والموت. نحن لا نتحدث عن ثروات هائلة. نحن نتحدث عن الرمال والموت". وبعد سؤاله عن موعد محدد لسحب القوات الأمريكية من سوريا، لم يكشف ترامب عن عدد محدد من الأشهر.

واستكمل: "قال أحدهم أربعة أشهر. لم أقل ذلك"، مضيفا في وقت لاحق: "أعتقد أنه كان على مدى فترة من الوقت"، حسب تعبيره.