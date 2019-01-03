هذه السيدة قد تكون أول أمريكية من أصل صومالي في الكونغرس

واشنطن (CNN)-- عشية أدائها اليمين أمام الكونغرس كأول عضو من أصل صومالي أمريكي، احتفلت ولاية مينيسوتا بعودة إلهان عمر إلى مطار العاصمة واشنطن الذي وصلت إليه كلاجئة عندما جاءت لأول مرة إلى الولايات المتحدة.

"قبل 23 سنة، من مخيم للاجئين في كينيا، وصلنا أنا وأبي إلى مطار في واشنطن العاصمة".. تقولها إلهان وهي عضو عن حزب مينيسوتا الديمقراطي للمزارعين والعمال الذي سيشهد دخول أوائل النساء المسلمات إلى الكونغرس.

وكتبت إلهان في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "اليوم، نعود إلى ذلك المطار نفسه عشية أداء عملي كأول صومالية أمريكية في الكونغرس". في الصورة، يمكن رؤيتها بصحبة والدها مبتهجين أثناء سيرهما في مطار رونالد ريغان.

يوم الخميس، ستصبح إلهان وزميلتها رشيدة طليب، وهي ديمقراطية من ولاية متشيجان، أول امرأة مسلمة في الكونغرس.

وساعد إلهان التي ترتدي غطاء للرأس مزركشا في الصورة على تقديم اقتراح في نوفمبر/ تشرين الثاني من جانب الديمقراطيين لوضع حد لحكم عمره قرنين تقريبا يحظر ارتداء أغطية للرأس على أرضية مجلس النواب. فكتبت على تويتر وإنستغرام: "لا أحد يضع وشاحاً على رأسي، بل أنا. إنه اختياري - محمي بالتعديل الأول".

وستنضم إلهان، الخميس، إلى عدد قياسي من النساء والأقليات لأداء اليمين أمام الكونغرس الذي يشهد أكثر تنوعا في التاريخ.