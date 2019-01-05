قد يستمر لعدة أشهر أو سنوات.. "إغلاق الحكومة" في عيون ترامب

واشنطن (CNN)-- انتهى اجتماع، الجمعة، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين الأقوياء حديثاً بتوصيفات مختلفة لما حدث، مع تعبير الجمهوريين عن تفاؤل جديد بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وعرض خصومهم السياسيين وجهات نظر خادعة لحل وسط.

ولم تظهر بالتفصيل انفراجة فورية يمكن أن تؤدي إلى إنهاء حالة الجمود المستمرة التي سمحت بإغلاق جزئي للحكومة لمدة أسبوعين. وعلى الرغم من نظرته الأكثر تفاؤلاً، إلا أن ترامب اعترف بأن الطريق المسدود يمكن أن يصل إلى طول تاريخي، وهو جدول زمني نقله أول رئيس ديمقراطي في مجلس الشيوخ.

ونقل زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر، حديث ترامب إلى الصحفيين في طريقه بالبيت الأبيض، موضحا أنه "قال إنه سيبقي الحكومة مغلقة لفترة طويلة جداً - أشهر أو حتى سنوات".

"بالتأكيد قلت ذلك".. أكد ترامب حديثه من حديقة الورود بعد فترة وجيزة، مضيفا: "لا أعتقد أنها سوف.. لكنني مستعد"، حسب تعبيره. على الرغم من هذا التهديد، أعلن الرئيس الأمريكي أن مناقشات أخرى ستحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع بقيادة الموظفين.

كما قال ترامب: "لقد عقدنا اجتماعاً مثمراً للغاية وأعتقد أننا قطعنا شوطاً طويلاً"، مضيفاً في وقت لاحق: "نحن جميعاً نسير على نفس الطريق فيما يتعلق بالرغبة في فتح الحكومة".

وذكر ترامب أنه عين مجموعة من المساعدين، من بينهم نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الأمن الداخلي كيرستين نيلسن، والمستشار الأول للبيت الأبيض جاريد كوشنر، للمشاركة في مناقشات نهاية الأسبوع ، والتي وصفها بأنها تهدف إلى "تحديد ما سنفعله حول الحدود".